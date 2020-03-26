При пересечении границы «ДНР» с РФ появились новые правила: блогер рассказал, что ждет жителей ОРДЛО на пунктах пропуска

По информации блогера из оккупированного Донецка, который пишет под ником @dontel при въезде из России на территорию так называемой «ДНР» жителям ОРДЛО придется заполнять «Лист собеседования». Это новое правило, которое начало действовать в связи с режимом повышенной готовности в «республике».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на блогера@dontel , передает НБН.

По информации блогера из Донецка, при въезде из РФ в так называемую «ДНР» жителям временно оккупированных территорий придется заполнять «Лист собеседования». Блогер сообщает, что в документе нужно указать ФИО, дату рождения, обязательно номер телефона и номерные знаки авто, адрес регистрации и проживания. Кроме того, нужно еще ответить на несколько вопросов – «с какой целью ездите в РФ и «ДНР»», а также нужно дать ответ на вопрос, «как часто ездите в Россию».

Стоить отметить, что «Минздрав ДНР» требует от граждан, которые прибыли из-за границы соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

По информации блогера, данное решение «власти ДНР» приняли в связи с усилением противовирусных мер в «республике».

Ранее мы сообщали, что блогер сообщил о ситуации с медикаментами в ОРДЛО.