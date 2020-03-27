Эти продукты убивают коронавирус на корню: известный врач рассказал о профилактике и лечении коронавирусной инфекции природными средствами (Видео)

Болезнь, которая сейчас бушует по всему миру, действительно страшная, она стремительно распространяется и убивает людей. И это правда.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на bb.lv.

Однако, есть и другая правда о том, что любой вирус может быть легко нейтрализован и уничтожен с помощью обычных природных средств. Об этом рассказал в своей короткой лекции известный ведический врач Олег Торсунов. Такими средствами являются иголки и ветки ели, ветки сосны, пихты, имбирь, куркума. Все эти продукты способны убить различные виды вирусов.

«А этот респираторный вирус, который сейчас убивает людей — коронавирус — его убивают имбирь и куркума», — заявляет доктор Торсунов.

Врач рассказал, как использовать эти продукты для профилактики и лечения коронавируса. Смотрите Видео.

Ранее сообщалось о том, что стало известно,когда коронавирус уйдет из Украины.