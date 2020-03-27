Коронавирус в ОРДЛО: омбудсмен Денисова сообщила, сколько украинцев на оккупированных территориях нуждаются в помощи

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, около 800 человек обратились за медицинской помощью. Украинцы, которые, проживают на временно оккупированной территории, обратились в медицинские учреждения с жалобами на острую респираторную вирусную инфекцию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фейсбук» страничку Людмилы Денисовой.

По словам Уполномоченной по правам человека, около 800 украинцев нуждаются в помощи на оккупированных территориях, они обратились в больницы с симптомами ОРВИ. По словам Денисовой, неизвестно, сколько человек в ОРДЛО больны коронавирусом. Она отметила, что в больницах оккупированных Донецкой и Луганской областей нет тестов, которые диагностируют коронавирус. Денисова не исключает, что люди, которые, обратились за помощью в медучреждения, заболели коронавирусом.

«Из 800 людей, 150 – госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии. Среди них, также есть и дети», — пишет Денисова.

⚡️⚡️За оперативною інформацією на окремих територіях Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Уряду України,… Gepostet von Людмила Денісова am Freitag, 27. März 2020

Как известно, незаконные власти «республик» неоднократно заявляли о том, что на территории ОРДЛО нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Но, по информации, блогеров, которые делятся инсайдами из ОРДЛО в «Л/ДНР» скрывают реальные масштабы заболеваемостью коронавирусом. Точно такого же мнения придерживаются и жители оккупированных территорий, в соцсетях они жалуются, что «власти» скрывают от них информацию.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» приняли решение касаемо украинского языка.