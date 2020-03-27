Война на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим тишины

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Как сообщили в пресс-центре ООС, количество обстрелов боевиков ОРДЛО слегка уменьшилось.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — unian.ua

Так, в течение четверга, 26 марта, террористы «Л/ДНР» пять раз открывали огонь по украинским военным, пишет «НБН«.

Для стрельбы враг использовал запрещенные минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное оружие.

Под обстрел попали позиции украинских защитников, неподалеку таких населённых пунктов как: Павлополе (здесь по бойцам ВСУ выпустили 51 мину), Талаковка, Славное, Авдеевка, Луганское.

Зведення станом на 07:00 27 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 26 березня збройні формування…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 26. März 2020

 

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На все обстрелы противника украинские военные давали адекватный огневой ответ.

К счастью, после обстрелов противника убитых и раненых среды украинских защитников нет.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 25 марта.


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