Война на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим тишины
Как сообщили в пресс-центре ООС, количество обстрелов боевиков ОРДЛО слегка уменьшилось.
Так, в течение четверга, 26 марта, террористы «Л/ДНР» пять раз открывали огонь по украинским военным, пишет «НБН«.
Для стрельбы враг использовал запрещенные минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное оружие.
Под обстрел попали позиции украинских защитников, неподалеку таких населённых пунктов как: Павлополе (здесь по бойцам ВСУ выпустили 51 мину), Талаковка, Славное, Авдеевка, Луганское.
Зведення станом на 07:00 27 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 26 березня збройні формування…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 26. März 2020
На все обстрелы противника украинские военные давали адекватный огневой ответ.
К счастью, после обстрелов противника убитых и раненых среды украинских защитников нет.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 25 марта.