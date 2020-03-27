Война на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим тишины

Как сообщили в пресс-центре ООС, количество обстрелов боевиков ОРДЛО слегка уменьшилось.

Так, в течение четверга, 26 марта, террористы «Л/ДНР» пять раз открывали огонь по украинским военным, пишет «НБН«.

Для стрельбы враг использовал запрещенные минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное оружие.

Под обстрел попали позиции украинских защитников, неподалеку таких населённых пунктов как: Павлополе (здесь по бойцам ВСУ выпустили 51 мину), Талаковка, Славное, Авдеевка, Луганское.

На все обстрелы противника украинские военные давали адекватный огневой ответ.

К счастью, после обстрелов противника убитых и раненых среды украинских защитников нет.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 25 марта.