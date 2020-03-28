Без церемоний и прощаний: в КГГА объяснили, как будут хоронить умерших от коронавируса

Советник заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная пояснила, как будет решаться проблема из захоронением жителей столицы, умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По состоянию на утро 28 марта в нашей стране количество больных коронавирусной инфекцией выросло до 311 человек, умерло — 8. Из них только за последние сутки выявлено 93 зараженных.

В Киеве зафиксировано 74 подтвержденных случая заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем по Украине. Смертей в столице пока не было.

Тем не менее, в похоронных бюро уже созданы комиссии, которые разработали соответствующие меры и будут следить за обеспечением безопасности во время ритуальных церемоний.

Во время заказа похоронных услуг, в помещении должно находиться не более двух человек. Участники ритуальной церемонии должны быть в средствах индивидуальной защиты.

В помещениях и ритуальных залах ежедневно проводятся влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.

Все работники коммунальных ритуальных служб, задействованные в погребальных процессах, обеспечены масками, перчатками, сменной одеждой и дезинфицирующими средствами.

Ранее сообщалось о том, что названы болезни, при которых повышается риск заражения коронавирусом.