Коронавирус высохнет: ученый-биолог из США рассказала, что спасет человечество

Главное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Пандемию коронавируса может остановить «климатическое чудо», в следствие продолжительной теплой погоды, или ослабление самого вируса в процессе перехода от человека к человеку.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Коронавирус высохнет на солце.
Коронавирус боится теплой солнечной погоды. Фото: vesti-ua.net.

Мнение о возможном прекращении распространения болезни высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии из США Анча Баранова.

«Быстрое окончание эпидемии возможно, если какое-то чудо произойдет. Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели. Может оказаться, что дни станут теплыми, и в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса. Как я уже объясняла, вирус «высыхает» на солнце», – пояснила Баранова.

Кроме этого, болезнь может мутировать и станет менее «злой», за счет этого снизится число тяжелых случаев.

Читайте также:  Сенцов снял в Берлине плакаты с требованием освободить его

По мнению биолога, существует еще один обнадеживающий вариант быстрого окончания эпидемии, когда мировые ученые-исследователи создадут вакцину от этого вируса и смогут быстро ее масштабировать с тем, чтобы начать лечение по всему миру.

Ранее сообщалось о том, что число умерших в Украине от коронавируса может стать катастрофическим.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Украине за использование запрещенной символики задержали семерых человек — МВД

Таисия Слепцова

Чёрная пятница 2018: назван список магазинов, в которых пройдут распродажи

Таисия Слепцова
Аваков обрушился с гневной критикой на Сытника.

Аваков «наехал» на Сытника, назвав его дураком и пьяницей

Ник Петров

Добавить комментарий