Коронавирус высохнет: ученый-биолог из США рассказала, что спасет человечество

Пандемию коронавируса может остановить «климатическое чудо», в следствие продолжительной теплой погоды, или ослабление самого вируса в процессе перехода от человека к человеку.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Мнение о возможном прекращении распространения болезни высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии из США Анча Баранова.

«Быстрое окончание эпидемии возможно, если какое-то чудо произойдет. Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели. Может оказаться, что дни станут теплыми, и в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса. Как я уже объясняла, вирус «высыхает» на солнце», – пояснила Баранова.

Кроме этого, болезнь может мутировать и станет менее «злой», за счет этого снизится число тяжелых случаев.

По мнению биолога, существует еще один обнадеживающий вариант быстрого окончания эпидемии, когда мировые ученые-исследователи создадут вакцину от этого вируса и смогут быстро ее масштабировать с тем, чтобы начать лечение по всему миру.

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