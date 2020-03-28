Кто ответит: СБУ разоблачила поставщиков фальшивых тестов на коронавирус в Украину

Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена организованная группа контрабандистов, которые незаконно ввозили на территорию нашей страны некачественные онкопрепараты и фальшивые экспресс-тесты для диагностики коронавируса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Вся партия незаконной контрабанды изъята сотрудниками СБУ.

«Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты делки доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла придерживаться температурного режима, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По словам оперативников, препараты и тесты реализовывались без разрешительных документов через интернет и напрямую клиентам.

Вся продукция хранилась в антисанитарных условиях в одном из подвалов Киева.

Общая стоимость изъятой партии товара составила почти 1 млн. грн.

Ранее сообщалось о том, что число умерших от коронавируса в Украине может стать катастрофическим.