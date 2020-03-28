Минздрав опроверг два мифа о коронавирусе: одна из новостей приятная

Коронавирус набирает стремительные темпы. В Украине по состоянию на утро 28 марта уже 313 подтвержденных случаев заражения. Умерло 8 человек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

В сетях и на новостных сайтах все больше появляется фейков и мифов о коронавирусной инфекции.

Один из таких мифов — коронавирус COVID-19 избегает курильщиков, мол воздух, который вдыхается при курении всегда горячий, значит дым защищает дыхательные пути.

Минздрав Украины категорически предупреждает, курение не защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Наоборот, курильщики подвержены большей опасности, так как курение снижает доступ кислорода в легкие, а это усиливает риск заболеть пневмонией.

Кроме того, при курении будь то обычной сигареты или вейпа люди чаще касаются лица, а потому риск передачи вируса с рук в рот возрастает.

И приятная новость, Минздрав развеял миф о том, что домашние животные могут быть источником заражения. В ведомстве заявили, что в мире нет ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования людей от домашних животных. Переносчиками инфекции являются исключительно дикие животные.

Ранее сообщалось о том, что спасет человечество от коронавируса.