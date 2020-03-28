Минздрав опроверг два мифа о коронавирусе: одна из новостей приятная

Главное Общество
Ник Петров0
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Коронавирус набирает стремительные темпы. В Украине по состоянию на утро 28 марта уже 313 подтвержденных случаев заражения. Умерло 8 человек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Мифы о коронавирусе.
Минздрав Украины развеял мифы о коронавирусе. Фото: pixabay.com.

В сетях и на новостных сайтах все больше появляется фейков и мифов о коронавирусной инфекции.

Один из таких мифов — коронавирус COVID-19 избегает курильщиков, мол воздух, который вдыхается при курении всегда горячий, значит дым защищает дыхательные пути.

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Минздрав Украины категорически предупреждает, курение не защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Наоборот, курильщики подвержены большей опасности, так как курение снижает доступ кислорода в легкие, а это усиливает риск заболеть пневмонией.

Кроме того, при курении будь то обычной сигареты или вейпа люди чаще касаются лица, а потому риск передачи вируса с рук в рот возрастает.

И приятная новость, Минздрав развеял миф о том, что домашние животные могут быть источником заражения. В ведомстве заявили, что в мире нет ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования людей от домашних животных. Переносчиками инфекции являются исключительно дикие животные.

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Ранее сообщалось о том, что спасет человечество от коронавируса.


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