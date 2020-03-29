Италия заявила о преодолении пика заражения коронавирусом

По заявлению заместителя министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери эпидемия коронавируса в стране приблизилась к пику.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Через неделю ожидается уменьшение количества новых зараженных.

«Через неделю, или максимум через 10 дней, стоит ожидать снижения количества новых случаев заражения», — сказал итальянский чиновник.

Заместитель министра также отметил, что Италии «очень не повезло» в связи с тем, что первые вспышки инфекции оказались в Ломбардии, где очень высокий уровень экономической активности.

По последним данным количество погибших в Италии превысило 10 000 человек, а подтвержденных случаев заражения оказалось более 92 000. При этом самым черным днем для страны стало 27 марта, когда за сутки умерли почти 1000 больных.

Несколько радует то, что количество выздоровевших около 12 400 превысило численность умерших.

Ранее сообщалось о том, что госпитализировать будут только тяжелых больных.