Комаровский объяснил, какие препараты и как надо применять во время пандемии коронавируса (Видеоинструкция)

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке и как их надо принимать при коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

К таким препаратам в первую очередь относятся жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен. Максимальная доза парацетамола для взрослого – 1,5 г или 1500 мг в сутки, ибупрофен следует применять не более 1,2 г (1200мг) в сутки. При этом необходимо пить много жидкости.

Доктор дал рецепт раствора для пероральной регидратации:

— соль поваренная обыкновенная – 3 г;

— сахар обыкновенный – 18 г;

— вода – 1 л.

Если жаропонижающие средства не действуют, надо срочно обращаться к врачу.

Комаровский записал видеоинструкцию самоспасения при коронавирусе COVID-19, в которой подчеркнул, что на сегодня в мире нет лекарств от данной инфекции, но помочь облегчить течение болезни могут давно известные лекарства.

Ранее сообщалось о том, что последствия для Украины могут стать катастрофическими.