Комаровский объяснил, какие препараты и как надо применять во время пандемии коронавируса (Видеоинструкция)

Главное Общество
Ник Петров0
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Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке и как их надо принимать при коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Врач Евгений Комаровский.
Комаровский записал видеоинструкцию о профилактике и лечении COVID-19. Фото: vesti-ua.net.

К таким препаратам в первую очередь относятся жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен. Максимальная доза парацетамола для взрослого – 1,5 г или 1500 мг в сутки, ибупрофен следует применять не более 1,2 г (1200мг) в сутки. При этом необходимо пить много жидкости.

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Доктор дал рецепт раствора для пероральной регидратации:

— соль поваренная обыкновенная – 3 г;

— сахар обыкновенный – 18 г;

— вода – 1 л.

Если жаропонижающие средства не действуют, надо срочно обращаться к врачу.

Комаровский записал видеоинструкцию самоспасения при коронавирусе COVID-19, в которой подчеркнул, что на сегодня в мире нет лекарств от данной инфекции, но помочь облегчить течение болезни могут давно известные лекарства.

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Ранее сообщалось о том, что последствия для Украины могут стать катастрофическими.


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