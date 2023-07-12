О том, как льготы предоставляет военным правительство в указанной части, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, предоставленном управляющим партнером юридической компании «Winner» Игорем Ясько, опубликованное в «Новини.LIVE».

В частности, на льготы могут рассчитывать не только военнослужащие, но и ветераны-участники боевых действий/участники войны/особы, получившие инвалидность из-за войны, включая членов их семей. В ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» указано, что члены семьи это:

супруг/супруга военнослужащего;

дети до 18 лет;

18-летние, если они являются инвалидами с детства;

мать/отец, которых содержит военнослужащий.

Основная льгота, полагающаяся военнослужащим, — отпуск на прохождение курса лечения, предоставляемый в случае болезни. Кроме того, при возникновении необходимости, военнослужащий сможет получить бесплатное психологическое/медико-психологическое восстановление с сопутствующей финпомощью на оздоровление.

На участников боевых действий, участников войны и лиц, которые получили инвалидность из-за войны, распространяется право относительно предоставления ежегодного медобследования/диспансеризации/первоочередной госпитализации/первоочередного обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях или аптеках.

Помимо этого, вышеуказанные категории могут получить на бесплатной основе (после назначения врачом):

лекарства;

иммунобиологические медпрепараты;

изделия медназначения;

протезирование зубов вне очередности;

курс лечения на курортах/санаториях;

протезы/протезно-ортопедические изделия.

Ранее мы писали о том, кто из защитников имеет право на бесплатный проезд.