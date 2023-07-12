О том, как льготы предоставляет военным правительство в указанной части, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, предоставленном управляющим партнером юридической компании «Winner» Игорем Ясько, опубликованное в «Новини.LIVE».
В частности, на льготы могут рассчитывать не только военнослужащие, но и ветераны-участники боевых действий/участники войны/особы, получившие инвалидность из-за войны, включая членов их семей. В ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» указано, что члены семьи это:
- супруг/супруга военнослужащего;
- дети до 18 лет;
- 18-летние, если они являются инвалидами с детства;
- мать/отец, которых содержит военнослужащий.
Основная льгота, полагающаяся военнослужащим, — отпуск на прохождение курса лечения, предоставляемый в случае болезни. Кроме того, при возникновении необходимости, военнослужащий сможет получить бесплатное психологическое/медико-психологическое восстановление с сопутствующей финпомощью на оздоровление.
На участников боевых действий, участников войны и лиц, которые получили инвалидность из-за войны, распространяется право относительно предоставления ежегодного медобследования/диспансеризации/первоочередной госпитализации/первоочередного обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях или аптеках.
Помимо этого, вышеуказанные категории могут получить на бесплатной основе (после назначения врачом):
- лекарства;
- иммунобиологические медпрепараты;
- изделия медназначения;
- протезирование зубов вне очередности;
- курс лечения на курортах/санаториях;
- протезы/протезно-ортопедические изделия.
Ранее мы писали о том, кто из защитников имеет право на бесплатный проезд.