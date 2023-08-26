О том, что госпрограмма «Доступные лекарства», в рамках которой гражданам Украины гарантируют получение бесплатных лекарств из реестра препаратов/медизделий, подпадающих под реимбурсацию, с 31-го августа существенно расширится, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Нацслужбы здоровья Украины.

Например, в данную госпрограмму добавят:

морфин в таблетках;

тест-полоски, позволяющие определить уровень глюкозы в крови для индивидуального глюкометра, применяющиеся больными с «Сахарным диабетом 1-го типа»;

обезболивающие медпрепараты для паллиативных пациентов, применяющиеся особами с онкологией на 3-4 стадиях, ВИЧ-инфекцией/СПИД, туберкулезом на поздних стадиях, врожденными пороками развития, сердечно-сосудистыми, неврологическими, атрофическими, дегенеративными и прочими заболеваниями, которые прогрессируют (отпускаются исключительно по э-рецепту).

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