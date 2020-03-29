Места для обязательной обсервации украинцев подготовят по требованиям МОЗ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас решается вопрос об украинцах, которые не успели вернуться домой до 28 марта, и каждую локацию для их обязательной обсервации подготовят в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава государства.

«Их последующее возвращение — самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком — должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит — будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию», — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций.

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«Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена ​​в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения », — сказал Зеленский.

Как сообщал Укринформ, зарубежные дипломатические учреждения Украины разворачивают специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остались за пределами Родины.

фото: Офіс Президента

По материалам: ukrinform.ru