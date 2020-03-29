МОЗ обнародовало подробности о выявленных случаях заражения коронавирусом в Украине

Главное Общество
Ник Петров0
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В Кировоградской области, которая оставалась свободной от коронавируса до вчерашнего дня, подтвердились первые четыре случая заражения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Подробности о коронавирусе в Украине.
Ляшко сообщил подробности о положении с коронавирусом в Украине. Фото: korrespondent.net.

Информацией о ситуации с коронавирусом в стране по состоянию на 29 марта поделился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине уже зарегистрировано 418 подтвержденных случаев заражения корнавирусной инфекцией.

«Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано в Черкасской области — 43 случая. Если брать с начала эпидемии, то больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 82, а также в Тернопольской области — 57 случаев», — сообщил госсанврач.

Также Ляшко проинформировал, что за прошедшие сутки больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет — это 22% от всех заболевших.

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В общем же максимальное число случаев (60%) заболевания короновирусом COVID-19 зафиксировано в возрастной группе от 31 до 60 лет.

Ранее сообщалось о том, что последствия для Украины могут быть катастрофические.


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