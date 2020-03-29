Зеленский озвучил три возможных сценария развития ситуации с коронавирусом: оптимистичный только первый

В своем очередном видеообращении к украинцам 29 марта президент Украины Владимир Зеленский высказался о трех возможных сценариях развития ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti.ua.

Наиболее оптимистичным из них является первый сценарий.

«Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм», — сказал президент.

По мнению Зеленского второй сценарий – это 25% одновременно зараженных коронавирусом людей, а третий – 50% больных.

«Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что «шашлыки» подождут, потому что все это — ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

«Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки», — добавил в своем видеообращении президент.

Ранее сообщалось о том, что последствия пандемии могут стать катастрофическими.