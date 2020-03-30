Люди умирают тысячами – «министр здравоохранения» «ДНР» обратилась к жителям «республики» с призывом

«Министр здравоохранения», так называемой «ДНР» Ольга Долгошапко обратилась к жителям «республики» с требованием не нарушать самоизоляцию. По словам «министра» незаконной республики, «те, кто нарушают простые правила карантина, подвергают опасности заражения вирусом в первую очередь своих близких». По словам Долгошапко, в «республике» возросло количество, находящихся дома на самоизоляции. При этом она отметила, что на территории временно оккупированной Донецкой области, до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Министр здравоохранения» так называемой «ДНР» Ольга Долгошапко сообщила, что «республика» приняла решение отправлять на домашнюю 14-дневную самоизоляцию всех, кто прибыл в «республику». При этом она отметила, что «полиция ДНР», а также врачи будут контролировать соблюдение самоизоляции.

Кроме того, по словам Долгошапко, за несоблюдение домашней самоизоляции жителям республики грозит штраф. «Власти» непризнанной республики предусмотрели, что штраф будет составлять от 30 до 60 тысяч рублей.

Стоить отметить, что по словам руководителя «минздрава» «ДНР» ситуация с распространением коронавируса под контролем «властей» непризнанной «республики».

«Пока нам удается удержать ситуацию на благополучном уровне», — сообщила «министр».

Кроме того, Долгошапко призвала жителей ОРДЛО обратить внимание на ситуацию с распространением коронавируса в мире.

«Посмотрите, что происходит в мире, люди умирают тысячами, из-за пренебрежения простыми правилами», — заявила Долгошапко.

В тоже время жители временно оккупированных территорий сообщают в социальных сетях, что «власти ДНР» умалчивают реальную ситуацию с коронавирусом. Кроме того, жители ОРДЛО жалуются на дефицит медикаментов в аптеках.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» появились новые штрафы для предпринимателей.