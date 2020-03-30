В «ДНР» появились новые штрафы для предпринимателей: жители оккупированных территорий сообщили о «новой статье» наполнения бюджета

Предприниматели, проживающие на территории временно оккупированной Донецкой области, в социальных сетях сообщают о новых штрафах. По словам местных работодателей, «власти ДНР» принуждают предпринимателей обеспечить своих работников масками и антисептическими средствами.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

В социальных сетях представители малого бизнеса в ОРДЛО пишут о том, что «власти ДНР» принуждают работодателей обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты. По информации местных предпринимателей, за невыполнение представителей бизнеса ждут штрафы.

«Обеспечить масками и средствами дезинфекции нужно продавцов, консультантов, менеджеров, всех, кто связан с торговлей и контактами с людьми», — пишут пользователи социальных сетей.

По словам местных предпринимателей, проблема заключается в том, что найти в аптеках маски и антисептики практически невозможно. В некоторых аптеках еще можно найти респираторы, но они, по информации предпринимателей, стоят очень дорого.

«Возникает тогда вопрос, как можно штрафовать, если достать маски невозможно?! Это похоже на новую статью наполнения бюджета» — возмущаются в соцсетях местные предприниматели.

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