Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «24-канала», от замглавы Минобороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко прозвучало заявление — мобильное госприложение «Резерв+» получит функционал, позволяющий осуществить онлайн-оплату штрафов за несоблюдение правил воинского учета.

Исходя из слов Черногоренко, технический потенциал, касающийся уплаты штрафов в «Резерв+» уже есть. Подобный сервис будет основываться на очередном законопроекте, в котором указано — если особа в добровольном решила «эмитировать» квитанцию, то сможет получить 50-процентную скидку на такое финансовое наказание, что является аналогией с отчислениями за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, что если не выплатить штраф, то государство примет дополнительные меры, аннулировав права на управления автомобилем или заблокировав банковские счета/карточки — по ускоренному решению суда, без участия ответчика.

Ранее мы писали о том, что в «Резерв+» обещали добавить функцию, которая позволит повторно обновлять данные.