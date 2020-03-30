Журналист Hromadske опозорился на всю страну: заслуженное наказание за нацистские приветствия в эфире

В СМИ появился видеорепортаж журналиста Hromadske со встречи поезда из России, который возвращал украинцев на их Родину. В ходе данного репортажа журналист вел себя крайне вызывающе, оскорблял и провоцировал украинцев, которые вернулись из Москвы. Кроме того, он использовал нацистские приветствия с соответствующим жестом.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Ютуб канал Анатолия Шария.

Сообщается, что данный материал был опубликован непосредственно на сайте издания Hromadske. После того, как видео вызвало волну негодования, оно было удалено и Hromadske попросило прощение у граждан Украины за вызывающее поведение их работника.

Издание обещает провести редакционное совещание, и уже 30 марта применить меры против скандального журналиста.

Стоит отметить, что кроме нацистских жестов (рука к солнцу) он в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей прибегал к оскорблениям украинцев и неоднократно призывал зрителей поддержать его радикальные идеи в плане негативного отношения к соотечественникам, которые по тем или иным причинам, были в Москве.

В данный момент с видео можно ознакомиться благодаря Ютуб каналу блогера Анатолия Шария, который выступил с критикой подобного поведения.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина готова производить лекарства от коронавируса: врачи просят власть пойти на рискованный шаг.