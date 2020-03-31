Более половины украинцев ощутили ухудшение финансовой ситуации из-за коронавируса

Общество
Христина Качоровська0
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Согласно опросу, 60% украинцев пожаловались на финансовые потери, с началом карантина в стране.

Карантин в Украине
Карантин в Украине. Фото — rbc.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на опрос Info Sapiens.

Результат их опроса показал, что в конце марта 69% украинцев ощутили на себе негативные последствия коронавируса. 60% украинцев признались, что из-за эпидемии понесли финансовые потери. Ещё 40% отметили, что надеются пережить карантин без весомых финансовых потерь.

  • 38% респондентов признались, что их регулярный доход уменьшился
  • 30% не ощутили проблем в связи с коронавирусом
  • 16% опрошенных заявили, что полностью потеряли доход
  • 14% признались, что лишились работы из-за эпидемии
  • 11% недовольны неправильными действиями власти
  • 10% отметили, что понесли финансовые убытки
  • 8% жаловались на плохую медицинскую помощь
  • 2% пожаловались на рост цен
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Напомним, ранее Аваков заявил, что у многих украинцев не хватит денег, чтобы «пережить» карантин.


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