Более половины украинцев ощутили ухудшение финансовой ситуации из-за коронавируса
Согласно опросу, 60% украинцев пожаловались на финансовые потери, с началом карантина в стране.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на опрос Info Sapiens.
Результат их опроса показал, что в конце марта 69% украинцев ощутили на себе негативные последствия коронавируса. 60% украинцев признались, что из-за эпидемии понесли финансовые потери. Ещё 40% отметили, что надеются пережить карантин без весомых финансовых потерь.
- 38% респондентов признались, что их регулярный доход уменьшился
- 30% не ощутили проблем в связи с коронавирусом
- 16% опрошенных заявили, что полностью потеряли доход
- 14% признались, что лишились работы из-за эпидемии
- 11% недовольны неправильными действиями власти
- 10% отметили, что понесли финансовые убытки
- 8% жаловались на плохую медицинскую помощь
- 2% пожаловались на рост цен
Напомним, ранее Аваков заявил, что у многих украинцев не хватит денег, чтобы «пережить» карантин.
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