Более половины украинцев ощутили ухудшение финансовой ситуации из-за коронавируса

Согласно опросу, 60% украинцев пожаловались на финансовые потери, с началом карантина в стране.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на опрос Info Sapiens.

Результат их опроса показал, что в конце марта 69% украинцев ощутили на себе негативные последствия коронавируса. 60% украинцев признались, что из-за эпидемии понесли финансовые потери. Ещё 40% отметили, что надеются пережить карантин без весомых финансовых потерь.

38% респондентов признались, что их регулярный доход уменьшился

30% не ощутили проблем в связи с коронавирусом

16% опрошенных заявили, что полностью потеряли доход

14% признались, что лишились работы из-за эпидемии

11% недовольны неправильными действиями власти

10% отметили, что понесли финансовые убытки

8% жаловались на плохую медицинскую помощь

2% пожаловались на рост цен

Напомним, ранее Аваков заявил, что у многих украинцев не хватит денег, чтобы «пережить» карантин.