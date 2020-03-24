У многих украинцев не хватит денег, чтобы «пережить» карантин — Аваков

Министр МВД отметил, что власть понимает всю сложность ситуации и то, что многие семьи живут «от зарплаты до зарплаты». А это значит, что многонедельный карантин переждать будет очень трудно.

В связи с этой ситуацией министр Аваков предлагает ряд мер, которые стоило бы принять на период карантина в стране. О них он написал у себя в Facebook, сообщает «НБН«.

«Пройдет месяц и у людей может не хватить денег, чтобы содержать семью… Купить еду и лекарства. Это главный страх для многих украинцев и пропускать его мимо ушей нельзя».

Поэтому, пишет Аваков, власть, во главе с президентом и правительством уже думает, как решить эту проблему. И вскоре этот вопрос урегулируют.

«Все уже знают, что каждому пенсионеру (у кого пенсия менее 5 тысяч) выплатят дополнительную тысячу гривен. Но это не окончательные меры».

В свою очередь Аваков предлагает внедрить и такие меры:

делать специальные выплаты из государственного бюджета, как кризисное обеспечение из-за вынужденной безработицы:

«Надо разработать простой механизм, доступный, без очередей под кабинетами и бюрократии. Сколько платить? Я не знаю… это надо посмотреть на возможности бюджета… Но, думаю, надо выплачивать близко 2500-3000 гривен в месяц».

внедрить льготы на оплату по коммуналке до 50-75%

для частных лиц остановить процентное начисление ставок по кредитах:

«Надо договориться с банками и остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время карантина».

на госпредприятиях запретить увольнять сотрудников или отправлять их в неоплаченные отпуска; обратиться к частным предприятиям, чтобы также по-возможности придерживались выше указанных действий

«Я понимаю, что у страны и так практически нет денег. Бюджет трещит по швам, а тут ещё и мировой финансовый кризис на носу… Но пару месяцев надо принимать экстраординарные шаги».

К таковым Арсен Борисович относит:

Пересмотр Госбюжета и создание стабилизационного фонда, из которого профинансируют все антикризисные меры Увеличение дефицита Госбюджета Сократить затраты на некоторые направления (без сокращения финансирования в сфере обороны и безопасности) Подписать соглашение с МВФ Провести реструктуризацию внешнего госдолга Украины Не допускать спекуляций на валютном рынке Не сворачивать масштабные инвестиционные проекты Принять спецпрограмму доступных кредитов для бизнеса Предусмотреть спецмеры для установления паритета во внешнеторговом балансе, чтобы стимулировать импортозамещение

«Я хочу предупредить всех: будет невыносимо сложно. Поэтому надо действовать. Быстро, четко, решительно.

Нас уже накрывает пандемия коронавируса… Через несколько дней всё внимание и силы государства будут сосредоточены на проблемах в медицине, борьбе за жизни украинцев и систему жизнеобеспечения каждого нашего жителя».

Напомним, ранее мы писали, что Аваков выходит за пределы своей компетенции.