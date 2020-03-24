У многих украинцев не хватит денег, чтобы «пережить» карантин — Аваков
Министр МВД отметил, что власть понимает всю сложность ситуации и то, что многие семьи живут «от зарплаты до зарплаты». А это значит, что многонедельный карантин переждать будет очень трудно.
В связи с этой ситуацией министр Аваков предлагает ряд мер, которые стоило бы принять на период карантина в стране. О них он написал у себя в Facebook, сообщает «НБН«.
«Пройдет месяц и у людей может не хватить денег, чтобы содержать семью… Купить еду и лекарства. Это главный страх для многих украинцев и пропускать его мимо ушей нельзя».
Поэтому, пишет Аваков, власть, во главе с президентом и правительством уже думает, как решить эту проблему. И вскоре этот вопрос урегулируют.
«Все уже знают, что каждому пенсионеру (у кого пенсия менее 5 тысяч) выплатят дополнительную тысячу гривен. Но это не окончательные меры».
В свою очередь Аваков предлагает внедрить и такие меры:
- делать специальные выплаты из государственного бюджета, как кризисное обеспечение из-за вынужденной безработицы:
«Надо разработать простой механизм, доступный, без очередей под кабинетами и бюрократии. Сколько платить? Я не знаю… это надо посмотреть на возможности бюджета… Но, думаю, надо выплачивать близко 2500-3000 гривен в месяц».
- внедрить льготы на оплату по коммуналке до 50-75%
- для частных лиц остановить процентное начисление ставок по кредитах:
«Надо договориться с банками и остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время карантина».
- на госпредприятиях запретить увольнять сотрудников или отправлять их в неоплаченные отпуска; обратиться к частным предприятиям, чтобы также по-возможности придерживались выше указанных действий
«Я понимаю, что у страны и так практически нет денег. Бюджет трещит по швам, а тут ещё и мировой финансовый кризис на носу… Но пару месяцев надо принимать экстраординарные шаги».
К таковым Арсен Борисович относит:
- Пересмотр Госбюжета и создание стабилизационного фонда, из которого профинансируют все антикризисные меры
- Увеличение дефицита Госбюджета
- Сократить затраты на некоторые направления (без сокращения финансирования в сфере обороны и безопасности)
- Подписать соглашение с МВФ
- Провести реструктуризацию внешнего госдолга Украины
- Не допускать спекуляций на валютном рынке
- Не сворачивать масштабные инвестиционные проекты
- Принять спецпрограмму доступных кредитов для бизнеса
- Предусмотреть спецмеры для установления паритета во внешнеторговом балансе, чтобы стимулировать импортозамещение
«Я хочу предупредить всех: будет невыносимо сложно. Поэтому надо действовать. Быстро, четко, решительно.
Нас уже накрывает пандемия коронавируса… Через несколько дней всё внимание и силы государства будут сосредоточены на проблемах в медицине, борьбе за жизни украинцев и систему жизнеобеспечения каждого нашего жителя».
Напомним, ранее мы писали, что Аваков выходит за пределы своей компетенции.