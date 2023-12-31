О том, что самым распространенным нарушением прав человека на ВОТ, фиксируемым в течение всего 2023-го год, является игнорирование законного владения разнообразной собственностью украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, путинская армия, совместно с представителями местных оккупационных администраций, включая и прочих членов противозаконных вооруженных формирований, на систематической основе присваивают или уничтожают имущество местного населения.

В частности, вызвано это тем, что украинцы, вынужденно выехавшие с ВОТ, не имеют никакой возможности обосновать свое право собственности на недвижимость — оккупационные «власти», не стесняясь, помогают своим «защитникам отечества» и ветеранам боевых действий, в особенности тем, которые принимали активное участие во время широкомасштабного вторжения, «отжать» все, что плохо лежит или стоит.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрывали масштабы осенней депортации украинских детей.