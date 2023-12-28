О том, что лишь в течение осени 2023-го года, российские «власти» вывезли на так называемое «оздоровление» около 10 000 украинских детей, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, несовершеннолетних украинцев направляют в детские лагеря, где подвергают интенсивной пропаганде и зачастую вообще не возвращают домой официальным опекунам. В частности, фактически из каждого временно оккупированного региона, согласно плану Кремля, на «оздоровление» отправили по 2 500 детей, беря во внимание «диагнозы», выписанные российскими врачами.

Отметим, что одним из вопиющих случаев такой депортации стала смерть ребенка в поезде Тюмень-Адлер, возвращающегося с «оздоровления». Фактически всех несовершеннолетних в этом поезде перевозили в ужасающих бытовых условиях, а перед этим привили российской низкокачественной вакциной от гриппа — более 100 детей попали в больницу после данных процедур.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Ани Лорак финансово поддерживает депортацию детей с Донбасса и Запорожья в РФ.