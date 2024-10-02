Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале государственного финансового учреждения «ПриватБанк», определенным категориям украинцев позволяется совершать транзакции (p2p или же «с карты на карту») без каких-либо ограничений.

В частности, вышеописанные ограничения в 150 000 гривен не касаются перемещений средств между собственными счетами/депозитами клиента, открытыми в одном определенном банке, а также перечислений юридических лиц. Кроме того, операции, сделанные по IBAN-реквизитам тоже не подпадают под банковские ограничения.

Помимо всего указанного, с октября не задействуют лимитирование карточных переводов:

волонтерам, зарегистрированным в «ПриватБанке»;

клиентам, подтвердившим свои источники доходов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ отвечали, отразится ли октябрьское повышение налогов на ценах в Украине.