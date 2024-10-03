Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение, опубликованное в Telegram-профиле главы правления «Ощадбанка» Сергея Наумова, выполнив определенные действия, можно не подпасть под усиленные требования Нацбанка Украины к вышеописанным типам денежных переводов.

По словам Наумова, исполнив некоторые условия, можно реализовывать операции с активами без ограничений — следует использовать для перечисления денег несколько иной, менее привычный механизм, к тому же, позволяющий не отчислять процент за транзакции финансовому учреждению, то есть банку.

В частности, глава государственного «Ощадбанка» рекомендует клиентам изучить возможность перевода средств посредством IBAN-реквизитов. Если совершить перечисление в указанном порядке, деньги окажутся на карточном счету, хотя и не так оперативно, как при процессе «с карты на карту». При этом, нет никакого лимитирования сумм подобных переводов, а операции обходятся дешевле, чем перемещение средств «с карты на карту».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «ПриватБанке» уточняли, какую клиентуру не затронет лимитирование p2p-перечислений.