Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Forbes-Украина», от главы НБУ Андрея Пышного прозвучало заявление — банк-регулятор согласится на аннулирование вышеописанных ограничений, если будет выполнен ряд требований.

Исходя из слов Пышного, лимитирование денежных переводов можно отменить не ранее весны, если банки продемонстрируют, что способны самостоятельно и эффективно выявлять «рисковых клиентов», и, соответственно, вводить против нарушителей ограничения.

Руководитель НБУ добавил — побороть проблематику «дропов» (подставных лиц, на счет которых зачисляются, а потом снимаются незаконные, по мнению НБУ, средства), из-за которой и было введено лимитирование карточных переводов, можно лишь внедрением комплексов мер, в частности, дополнительным принятием закона о формировании госреестра особ, обходящих финмониторинг.

Также, банкам необходимо проработать усовершенствование своих внутренних систем контроля и применять риск-ориентированный подход, основанный на принципе «знай своего клиента».

Пышный уверен — существование «дропов» было бы невозможно, если бы банки надлежащим образом изучали финансовый профиль клиента во время онбординга, и принимали во внимание его историю транзакций.

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