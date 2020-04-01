Карантин в Украине: инфекционист рассказала, когда украинцы смогут вернуться к привычной жизни

Врач-инфекционист Людмила Мухаркая считает, что карантин в Украине может длиться до лета. И это при условии, что ситуация с коронавирусом до этого времени стабилизируется.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Главред».

Врач-инфекционист Людмила Мухаркая считает, что с уверенностью спрогнозировать, когда в Украине закончится карантин, можно только после того, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом.

«Через две недели будет яснее. Большинство специалистов прогнозируют, что к лету ситуация стабилизируется. Тогда, мы сможем говорить об отмене карантина», — заявила врач.

Мухарская отметила, что в Украине сложно правильно спрогнозировать ситуацию из-за того, что в стране не проводят масштабного тестирования людей на коронавирус.

Кроме того, инфекционист не исключает, что после того, как летом заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, ближе к осени или возможно зимой динамика вируса может снова расти.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» карантин становится жестче.