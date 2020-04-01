Кремль «засветил» поземный бункер Путина: стало понятно, где президент РФ будет прятаться в случае экстренной ситуации

В социальных сетях активно обсуждают фото Путина, который проводит селекторное совещание, находясь в особом помещении.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

На фото Владимир Путин, сидя за столом, проводит совещание по видеосвязи. В помещении не видать ни окон, ни дверей. Пользователи сразу предположили, что президент находится в специальном бункере, куда его эвакуировали в связи с эпидемией коронавируса. Причем, как они считают, эвакуация проводилась в спешке. Об этом говорит интересная деталь на фото, а именно наспех соединенные скотчем кабели, которые прикреплены к полу.

«То, что бункер подземный, явно намекает искусственное освещение и отсутствие окон. То, что эвакуация национального лидера проводилась в адской спешке, явно видно даже на официальных кремлевских картинках. Сетап телеконференции собран с бору по сосенке и на скорую руку. Даже кабеля тупо приклеили к полу скотчем», — отмечают пользователи.

Позже из сообщений информационных агентств стало известно о том, что коронавирус обнаружили у врача, который проводил экскурсию Путину в московской больнице с больными COVID-19.

Ранее сообщалось о реальном Путине с трясущейся рукой.