Реальный Путин с трясущейся рукой: в соцсетях активно обсуждают фото главы Кремля

В социальных сетях активно обсуждают фотографию российского президента Владимира Путина, которую накануне опубликовала пресс-служба Кремля.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

На фото президент Российской Федерации беседует с президентом Государственной корпорации ВЭБ Игорем Шуваловым. Пользователей привлекла необычная, даже странная поза Путина. Глава Кремля сидел за столом, крепко ухватившись правой рукой за его край, что многим показалось подозрительным.

На странную деталь обратил внимание и украинский политолог Алексей Голобуцкий. Он предполагает, что Путин пытался скрыть трясущуюся руку. На видео было видно, что Путин на протяжении длительного времени так и продолжал держаться рукой за край стола.

«Путин вчера в Кремле с Шуваловым. Но как же он вцепился в стол! Маскирует трясущуюся руку? Тогда это, наверное, оригинал, «Путин — версия 0», — написал политолог на своем Телеграм-канале.

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