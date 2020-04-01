Реальный Путин с трясущейся рукой: в соцсетях активно обсуждают фото главы Кремля

Важное Общество
Ник Петров0
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В социальных сетях активно обсуждают фотографию российского президента Владимира Путина, которую накануне опубликовала пресс-служба Кремля.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Владимир Путин в странной позе.
Путин на протяжении всей встречи крепко держался правой рукой за край стола. Фото: dialog.ua.

На фото президент Российской Федерации беседует с президентом Государственной корпорации ВЭБ Игорем Шуваловым. Пользователей привлекла необычная, даже странная поза Путина. Глава Кремля сидел за столом, крепко ухватившись правой рукой за его край, что многим показалось подозрительным.

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На странную деталь обратил внимание и украинский политолог Алексей Голобуцкий. Он предполагает, что Путин пытался скрыть трясущуюся руку. На видео было видно, что Путин на протяжении длительного времени так и продолжал держаться рукой за край стола.

«Путин вчера в Кремле с Шуваловым. Но как же он вцепился в стол! Маскирует трясущуюся руку? Тогда это, наверное, оригинал, «Путин — версия 0», — написал политолог на своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что бездеятельность Лукашенко представляет большую опасность для Беларуси.


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