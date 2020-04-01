«Ощадбанк» не будет блокировать карты, срок действия которых истекает в период карантина
«Ощадбанк» уведомил своих клиентов о том, что сроки действия платежных карт, истекающие в период действия карантина, будут продлены до 1 июля 2020 года.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на strana.ua.
Такое заявление распространила пресс-служба банка. При этом в банке уточнили, что проление срока действия касается всех карт, в том числе и «Карты Киянина».
В своем пояснении банк сообщил, что данная мера принята для того, чтобы клиенты могли спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми картами.
Банк призвал совершать покупки онлайн, а банковские операции совершать дистанционно через «Ощад24/7». В приложении также можно оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.
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