«Ощадбанк» не будет блокировать карты, срок действия которых истекает в период карантина

«Ощадбанк» уведомил своих клиентов о том, что сроки действия платежных карт, истекающие в период действия карантина, будут продлены до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на strana.ua.

Такое заявление распространила пресс-служба банка. При этом в банке уточнили, что проление срока действия касается всех карт, в том числе и «Карты Киянина».

В своем пояснении банк сообщил, что данная мера принята для того, чтобы клиенты могли спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми картами.

Банк призвал совершать покупки онлайн, а банковские операции совершать дистанционно через «Ощад24/7». В приложении также можно оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.

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