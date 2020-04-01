Майк Тайсон — тогда я был дураком, человек не может обуздать тигра

Бывший чемпион мира, в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал историю о том, как его тигр покалечил соседку.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на tsn.ua.

Бенгальского тигра боксер держал у себя дома и часто играл с ним. Девушка видела это и, по-видимому, решила, что эта кошка не таит в себе никакой опасности. Перепрыгнув однажды через забор, она попыталась также с ним поиграть.

Но зверь не понял ее добрых намерений и набросился на бедную девушку. В результате сильно пострадала рука соседки. Тайсону пришлось выплатить компенсацию в 250 тысяч долларов, чтобы избежать тяжбы в суде.

Бывший боксер отметил, что человеку не под силу полностью обуздать тигров.

«Тогда я был дураком, нет никакого способа обуздать этих кошек на сто процентов. Они даже не хотят убивать вас, они делают это случайно», — рассказал Майк.

После инцидента с женщиной Тайсону пришлось расстаться с тигром, который прожил у него 16 лет.

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