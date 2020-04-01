Почему президент в одном случае всё хорошо видит, а во втором закрывает глаза? — Сенцов прокомментировал скандал с братом Ермака

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский режиссер сравнил видеозаписи с братом главы ОПУ с громким делом об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Олег Сенцов
Олег Сенцов. Фото — ukrainianwall.com

На своей странице в Facebook Олег Сенцов отметил, что в некачественных видеозаписях по делу Шеремета Владимир Зеленский смог увидеть подозреваемых Антоненко и Кузьменко… А вот на качественном видео, где отчетливо видно Дениса Ермака, глава государства не реагирует.

Об этом пишет «НБН«.

«Сперва нам предоставили некачественное видео, на котором мелькают две нечёткие фигуры, и убеждали, что это именно Антоненко и Кузьменко. А сейчас нам показали записи, где отчетливо видно лицо Дениса Ермака, но нас убеждают, что это, возможно, и не брат руководителя ОП.

Почему же президент в одном случае смог всё отлично рассмотреть, а во втором закрывает глаза?».

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Ермак ищет компромат на нардепа Гео Лероса.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Украине уже работает 561 инклюзивно-ресурсный центр

Таисия Слепцова

Комитет ВР до сих пор не рассмотрел избирательные права переселенцев — Тука

Таисия Слепцова

В Таллинне продемонстировали фильм о Сенцове и провели акцию в его поддержку

Таисия Слепцова

Добавить комментарий