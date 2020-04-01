Почему президент в одном случае всё хорошо видит, а во втором закрывает глаза? — Сенцов прокомментировал скандал с братом Ермака

Украинский режиссер сравнил видеозаписи с братом главы ОПУ с громким делом об убийстве журналиста Павла Шеремета.

На своей странице в Facebook Олег Сенцов отметил, что в некачественных видеозаписях по делу Шеремета Владимир Зеленский смог увидеть подозреваемых Антоненко и Кузьменко… А вот на качественном видео, где отчетливо видно Дениса Ермака, глава государства не реагирует.

Об этом пишет «НБН«.

«Сперва нам предоставили некачественное видео, на котором мелькают две нечёткие фигуры, и убеждали, что это именно Антоненко и Кузьменко. А сейчас нам показали записи, где отчетливо видно лицо Дениса Ермака, но нас убеждают, что это, возможно, и не брат руководителя ОП.

Почему же президент в одном случае смог всё отлично рассмотреть, а во втором закрывает глаза?».