Почему президент в одном случае всё хорошо видит, а во втором закрывает глаза? — Сенцов прокомментировал скандал с братом Ермака
Украинский режиссер сравнил видеозаписи с братом главы ОПУ с громким делом об убийстве журналиста Павла Шеремета.
На своей странице в Facebook Олег Сенцов отметил, что в некачественных видеозаписях по делу Шеремета Владимир Зеленский смог увидеть подозреваемых Антоненко и Кузьменко… А вот на качественном видео, где отчетливо видно Дениса Ермака, глава государства не реагирует.
Об этом пишет «НБН«.
«Сперва нам предоставили некачественное видео, на котором мелькают две нечёткие фигуры, и убеждали, что это именно Антоненко и Кузьменко. А сейчас нам показали записи, где отчетливо видно лицо Дениса Ермака, но нас убеждают, что это, возможно, и не брат руководителя ОП.
Почему же президент в одном случае смог всё отлично рассмотреть, а во втором закрывает глаза?».
Напомним, ранее мы писали, что Андрей Ермак ищет компромат на нардепа Гео Лероса.