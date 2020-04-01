Помогиврачам: украинцев просят финансово поддержать врачей, которые каждый день борются за наши жизни

Мировая пандемия коронавируса внесла немало коррективов в наши жизни. И пока кто-то жалуется на строгие правила изоляции и нежелание сидеть дома, медики сутками находятся в больницах, буквально вытаскивая с того мира заболевших COVID-19.

Мы все прекрасно знаем, какая ситуация с медициной в нашей стране. Она далека от идеальной и в таких условиях работа врачей становится ещё тяжелее. Защитные костюмы, маски, очки… К сожалению, не все врачи обеспечены этими средствами защиты.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Евгения Черняка.

Именно поэтому украинцев просят присоединится к проекту #помогиврачам и поддержать финансово тех, кто на передовой в борьбе с коронавирусом:

«Весь мир сейчас столкнулся с одним врагом — коронавирусом. Он забирает у нас жизни и здоровье. В борьбу с этим врагом вступили врачи, которые, рискуя своей жизнью, спасают нас. А Украина не смогла защитить медиков и сейчас и у многих из них нет перчаток, масок, защитных костюмов и оборудования… И если у многих сейчас есть выбор, придерживаться карантина или нет, то у врачей есть только заболевшие, которых предстоит лечить в таких трудных условиях».

Именно поэтому, отмечает Евгений, украинцам стоит объединиться и помочь нашим медикам. Сделать это можно финансово, перечислив хоть минимальную сумму денег на счет проекта #помогиврачам:

«Я и Олег Гороховский лично гарантируем, что все средства пойдут на помощь нашим медикам, если они вдруг заболеют коронавирусом. Олег ещё вчера заявил о старте проекта и сейчас на счету уже миллион гривен! Уже сегодня эти деньги мы будем переводить нуждающимся врачам и медперосналу. На каждого медика будет выделено 6 тысяч гривен. Отчет о перечислениях будет в открытом доступе. Прошу вам, помогите врачам. И они помогут нам!».

Перечислить деньги и помочь украинским медикам можно по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине 669 заболевших коронавирусом.