Правительство ужесточило правила карантина: список новых ограничений

Чтобы остановить распространение коронавируса в Украине правительство решило ещё больше усилить ограничения. Ведь несмотря на все призывы власти и медиков, многие украинцы активно игнорируют карантин.

Об этом сообщает «НБН«.

Именно поэтому в украинском Кабинете министров приняли решение ещё больше ужесточить меры карантина. Теперь, как минимум до 24 апреля, запрещается:

находиться в общественных местах без маски или респиратора;

собирается в компании более двух людей (исключения только при сопровождении детей или в случаях служебной необходимости);

лица, младше 16 лет, не могут пребывать на улице без сопровождения совершеннолетних;

запрещено посещать парки/лесопарки/лес/зоны отдыха/набережные зоны. В этих местах можно лишь выгуливать животных (при условии, что выгуливает один человек) и в случае служебной необходимости;

запрещено находиться на спортивных и детских площадках;

запрещено проводить любые массовые мероприятия, в которых принимают участие более 10 людей

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине будет пик заболевания коронавирусом.