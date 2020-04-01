Правительство ужесточило правила карантина: список новых ограничений

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Чтобы остановить распространение коронавируса в Украине правительство решило ещё больше усилить ограничения. Ведь несмотря на все призывы власти и медиков, многие украинцы активно игнорируют карантин.

Карантин
Карантин. Фото — strana.ua

Об этом сообщает «НБН«.

Именно поэтому в украинском Кабинете министров приняли решение ещё больше ужесточить меры карантина. Теперь, как минимум до 24 апреля, запрещается:

  • находиться в общественных местах без маски или респиратора;
  • собирается в компании более двух людей (исключения только при сопровождении детей или в случаях служебной необходимости);
  • лица, младше 16 лет, не могут пребывать на улице без сопровождения совершеннолетних;
  • запрещено посещать парки/лесопарки/лес/зоны отдыха/набережные зоны. В этих местах можно лишь выгуливать животных (при условии, что выгуливает один человек) и в случае служебной необходимости;
  • запрещено находиться на спортивных и детских площадках;
  • запрещено проводить любые массовые мероприятия, в которых принимают участие более 10 людей
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Напомним, ранее мы писали, когда в Украине будет пик заболевания коронавирусом.


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