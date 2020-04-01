Со 2 апреля в приложении «Дія» заработает комплекс электронных услуг для физических лиц-предпринимателей: подробности

О новых услугах, доступных в приложении, сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На своей странице в Facebook чиновник поведал, что со 2 апреля в приложении «Дія» начнет работать целый комплекс электронных услуг для физических лиц-предпринимателей, сообщает «НБН«.

«Им будут доступны функции открытия, изменений, закрытия… Это всё будет очень удобно и легко для каждого украинца: минимум действий и времени».

Но при этом, отметил Федоров, эти услуги пока что не могут стать полностью идеальными, так этому препятствует книга учета доходов и налогов, которую надо лично покупать и регистрировать в налоговой инспекции:

«Проект закона об упрощении этой процедуры уже готов… Но учитывая сегодняшние вызовы (пандемия коронавируса), неизвестно, когда его смогут принять нардепы».

Поэтому, подытожил вице-премьер, сегодня Кабмин принял решение, что до конца карантина можно не покупать и не регистрировать эти книги учета:

«Потому что в условиях карантина это практически нереально. А мы в это время продолжим работать, создавать электронную книгу и упрощать её для некоторых групп».

Напомним, ранее мы писали, что приложение «Дія» установили более 1,7 млн украинцев.