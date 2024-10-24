Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль вице-премьер-министра по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий, являющегося главой Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, на днях в госприложении появятся еще 6 долгожданных сервисов.

По словам Федорова, дело касается:

отображения документов на оружие (сведений об «огнестреле», разрешении на него и возможности запросить выписку из Единого реестра оружия);

«е-Акциза», позволяющего узнать о легальности алкогольных напитков/табачных изделий;

«мультишеринга», в который можно будет сохранять копии сразу нескольких документов, включая справки;

расширения возможностей «е-Підприємця» — цифровизация деклараций и лицензирования для бизнес-сектора;

отправки сообщений о проблемах со связью в период «блэкаута»;

«Дія.Підпису» для юрлиц (работает как стандартный «Дія.Підпис», но значительно упрощает и укоряет функционирования учреждений и компаний).

Ранее мы писали о том, что в Минцифры подсказывали, как проверить товар на участие в «Нацкэшбэке».