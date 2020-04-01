В Украине могут ужесточить правила карантина с 6 апреля

Такой вариант развития событий рассматривали на селекторном совещании, которое возглавлял президент Украины Владимир Зеленский.

Во время совещания первые лица государства рассматривали вариант ужесточить меры карантина на период с 6 по 24 апреля.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

В частности, предлагалось ввести режим «все в масках» на выше указанный период и ещё больше ограничить количество людей во время пребывания на улице:

«Мы ожидаем пика заболеваемости COVID-19 в Украине именно на Пасхальные праздники. Чтобы удержать украинцев дома, мы обратились ко всем телевизионным группам, чтобы те провели трансляции праздничного богослужения… Сейчас у нас продолжаются переговоры с тремя телеканалами».

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине может продлится до середины мая.