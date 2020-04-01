Виновна не пандемия: главный санитарный врач сделал смелое заявление о причинах смерти большинства украинцев

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об истинных причинах большинства смертей, зафиксированных в нашей стране.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По словам заместителя министра здравоохранения, причинами многих смертей украинцев за последние несколько дней является не пандемия коронавируса, а сахарный диабет. Об этом он заявил во время пресс-брифинга.

«Для всей ясности ситуации нужно понимать, что 17 смертей, которые были зафиксированы сегодня в Украине, еще не обязательно означают коронавирус. Наибольшее число умерших регистрируется среди пожилых людей с хроническими заболеваниями. В группу риска также входят люди, у которых обнаружен сахарный диабет», — сказал чиновник.

Он пояснил, что хотя сахарным диабетом чаще всего болеют люди в возрасте 50 – 59 лет, однако от этой болезни не застрахованы и пациенты более младших возрастов, в том числе лица от 20 до 40 лет.

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