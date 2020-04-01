Зеленский – Коломойский: битва за МВФ, в которой погибло монобольшинство

Объявив карантин в стране, украинская власть оказалась на пороге системного экономического и финансового кризиса. Дыру в бюджете, размеры которой увеличиваются с каждым днем, необходимо срочно наполнить. Для этого нужны деньги.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

Деньги в нынешних условиях может дать только Международный валютный фонд, причем под минимальные проценты. И если физическая цена денег МВФ невысокая, то политическая – несколько иная.

Фонд выставил Украине требование о принятии двух важных законопроектов: о рынке земли и о невозвращении обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Президент Зеленский стоял перед сложным выбором: выполнить требования МВФ, лишить шанса вернуть банк бывших владельцев «Приватбака» и получить врага в лице Коломойского, или позволить ему вернуть банк, но столкнуться с угрозой дефолта.

И президент Украины принял решение в пользу МВФ и государства. Оба законодательных акта были приняты Верховной радой 30 марта.

При этом, ни одно голосование по критическим законам не было поддержано фракцией «Слуга народа» полным составом.

Таким образом, можно считать, что ценой этих голосований для Владимира Зеленского стала война с Игорем Коломойским и фактический крах монобольшинства в Верховной раде.

«Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, возможно, это конец начала», — Уинстон Черчилль.

Ранее сообщалось о том, что «Ощадбанк» продлил срок действия платежных карт в связи с коргнавирусом.