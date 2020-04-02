Будут большие штрафы, готовьтесь – блогер сообщил, когда в «ДНР» начнутся тотальные проверки

В так называемой «ДНР» начинают действовать серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Блогер из оккупированного Донецка, который пишет под псевдонимом «Сеня Атолич Варм» пишет, что уже сегодня, 2 апреля, в «республике» начинаются тотальные проверки торговых предприятий. Предпринимателей обязали выдать своим работникам маски, антисептики. За отсутствие индивидуальных средств защиты у работников, предпринимателей ждут штрафы.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на телеграмм-канал блогера «Сеня Анатолич Варм», передает НБН.

Блогер из оккупированного Донецка пишет, что оккупационные «власти» с сегодняшнего дня, начинают делать «тотальные проверки». Проверяющие будут выписывать штрафы тем работодателям, работники которых, не носят маски. Кроме того, предприятия обязаны завести журнал измерения температуры тела сотрудников. За отсутствие журнала грозит штраф.

«Будут большие штрафы. Готовьтесь», — пишет блогер.

Блогер сообщает, что в «республике» очень острая ситуация с масками. Некоторые торговые магазины даже закрылись. Так, как работодатели не смогли найти для своих работников маски или респираторы.

Кроме того, носить маски обязаны и посетители магазинов.

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