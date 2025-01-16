Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), на ВОТ (временно оккупированная территория) Запорожья, «вторая армия мира» выставила большее количество блокпостов у ряда населенных пунктах, располагающихся у линии боевого соприкосновения.

Как стало известно, для осуществления этих целей, Кремль отправил в регион дополнительные силы, состоящий из сотрудников «Росгвардии», обязав эту разновидность оккупантов проводить частые и выборочные проверки граждан.

Предполагается, что все такие вражеские мероприятия спровоцированы тем, что враги опасаются — население передаст Силам обороны информацию, касающуюся размещения личного состава путинских войск в жилых кварталах захваченных населенных пунктов.

В ЦНС добавили — жителям временно оккупированной Васильевки следует оперативно покинуть общину, поскольку ожидается обострение боевых действий.

Ранее наш информационный портал писал о том, что оккупанты принуждают украинцев к получению паспортов РФ, угрожая «холодной смертью».