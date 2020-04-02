Коронавирусу можно противостоять: американские ученые нашли слабое место у непобедимого COVID-19

Главное Общество
Ник Петров0
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Изучая структуру коронавируса под микроскопом, ученые из Университета Миннесоты обнаружили его слабое место.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

У коронавируса есть слабое место.
У непобедимого коронавируса ученые нашли слабое место. Фото: glavcom.ua.

Как оказалось, главным фактором, способствующим быстрому распространению коронавирусной инфекции, является его высокая цепкость.

Коронавирус жестко прикрепляется к белку-рецептору на поверхности клеток человека благодаря так называемым белковым шипам. Дальше начинается его разрушительная деятельность.

«В целом, изучив, какие структурные особенности вирусных белков наиболее важны для установления контакта с клетками человека, мы можем разработать препараты, которые находят их и блокируют их активность», — рассказал профессор Фань Ли.

Это подтверждает догадки о том, что повышенная цепкость появилась у коронавируса после мутации, так как доказано, что коронавирус летучих мышей, который похож на SARS-CoV-2, не был опасным для человека, пока неизвестная мутация не изменила его шипы.

Именно мутация COVID-19 привела к эпидемии. И именно на шипы теперь будут пытаться воздействовать американские ученые с целью разработать эффективное лекарство.

Если удастся создать препарат, который лишит коронавирус цепкости, он станет для людей неопасным.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск включился в борьбу с коронавирусом, сделав беспрецедентный поступок.


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