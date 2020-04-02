Коронавирусу можно противостоять: американские ученые нашли слабое место у непобедимого COVID-19

Изучая структуру коронавируса под микроскопом, ученые из Университета Миннесоты обнаружили его слабое место.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

Как оказалось, главным фактором, способствующим быстрому распространению коронавирусной инфекции, является его высокая цепкость.

Коронавирус жестко прикрепляется к белку-рецептору на поверхности клеток человека благодаря так называемым белковым шипам. Дальше начинается его разрушительная деятельность.

«В целом, изучив, какие структурные особенности вирусных белков наиболее важны для установления контакта с клетками человека, мы можем разработать препараты, которые находят их и блокируют их активность», — рассказал профессор Фань Ли.

Это подтверждает догадки о том, что повышенная цепкость появилась у коронавируса после мутации, так как доказано, что коронавирус летучих мышей, который похож на SARS-CoV-2, не был опасным для человека, пока неизвестная мутация не изменила его шипы.

Именно мутация COVID-19 привела к эпидемии. И именно на шипы теперь будут пытаться воздействовать американские ученые с целью разработать эффективное лекарство.

Если удастся создать препарат, который лишит коронавирус цепкости, он станет для людей неопасным.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск включился в борьбу с коронавирусом, сделав беспрецедентный поступок.