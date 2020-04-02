Крымский мост — мало пользы, много проблем: так называемая «власть» Крыма решила «закупорить» переправу

Построенный российскими оккупантами Крымский мост начал приносить проблемы как для России, так и для Крыма.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В связи с быстрым распространением коронавируса, так называемые власти Крыма заявили о закрытии моста с 00:00 часов 2 апреля 2020 года.

Карантинные меры установлены предварительно до 5 апреля, хотя непонятно, почему именно на три дня. Движение по мосту в этот период будет осуществляться только по спецпропускам.

Вместе с тем, «глава» республики Сергей Аксенов не исключил, что Крымский мост придется полностью заблокировать. Хотя оккупанты осознают, что это неизбежно приведет к большим сложностям для людей.

«С 00:00 будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта», – рассказал Аксенов корреспонденту ТАСС.

По состоянию на 1 апреля в Крыму, согласно «статистике» оккупантов, зарегистрировано 16 случаев коронавируса, 14 из них завезены извне.

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