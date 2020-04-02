Своим посланием Путин просто нас послал: россияне резко отреагировали на послание главы Кремля к народу

В четверг 2 апреля президент России записал видеообращение к согражданам по поводу распространения пандемии коронавируса. Выступление, которое транслировали ведущие российские телеканалы, было неожиданно коротким, всего 10 минут.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В своем обращении к народу несменный лидер продлил до конца апреля оплачиваемые каникулы, и это единственное, что могло быть интересным для россиян.

Это обращение обернулось скандалом. Количество дизлайков и негативных комментариев в сетях зашкаливает. Путин явно утратил былую любовь россиян.

Примечательно то, что еще до начала трансляции обращения президента в YouTube на канале «Россия 24», количество дизлайков превысило 55 тысяч (См. фото).

Больше всего претензий было у россиян к содержанию его выступления. Известный российский блогер Эль Мюрид так написал в Facebook:

«Ничего интересного. Главнокомандующий озвучил приказ: «Вы там держитесь» и юркнул обратно в бункер. Режим ЧС не вводится, губернаторы разбирайтесь сами. А я пойду в бассейне поплаваю. Хороший у нас такой Верховный. Главное – предсказуемый».

Примерно также отреагировал другой известный блогер Сталингулаг:

«Ни одного решения для поддержки народа. Путин натурально сказал: при пожаре – горите».

В негодовании и простые граждане России.

«Если одним словом: «Подождем до конца апреля — авось, само собой рассосется»»; «Какая-то запоздалая шутка на 1 апреля от деда»; «Нас послали на …», — пишут граждане РФ в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что в «ДНР» назревает катастрофа из-за распространения коронавируса.