Своим посланием Путин просто нас послал: россияне резко отреагировали на послание главы Кремля к народу

Главное Общество
Ник Петров0
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В четверг 2 апреля президент России записал видеообращение к согражданам по поводу распространения пандемии коронавируса. Выступление, которое транслировали ведущие российские телеканалы, было неожиданно коротким, всего 10 минут.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Владимир Путин шлет очередное послание.
Очередное обращение Путина к народу обернулось скандалом. Фото: dialog.ua.

В своем обращении к народу несменный лидер продлил до конца апреля оплачиваемые каникулы, и это единственное, что могло быть интересным для россиян.

Это обращение обернулось скандалом. Количество дизлайков и негативных комментариев в сетях зашкаливает. Путин явно утратил былую любовь россиян.

Примечательно то, что еще до начала трансляции обращения президента в YouTube на канале «Россия 24», количество дизлайков превысило 55 тысяч (См. фото).

55 тысяч дизлайков на обращение Путина.
Еще до начала выступления Путин получил 55 тысяч дизлайков. Фото: dialog.ua.

Больше всего претензий было у россиян к содержанию его выступления. Известный российский блогер Эль Мюрид так написал в Facebook:

«Ничего интересного. Главнокомандующий озвучил приказ: «Вы там держитесь» и юркнул обратно в бункер. Режим ЧС не вводится, губернаторы разбирайтесь сами. А я пойду в бассейне поплаваю. Хороший у нас такой Верховный. Главное – предсказуемый».

Примерно также отреагировал другой известный блогер Сталингулаг:

«Ни одного решения для поддержки народа. Путин натурально сказал: при пожаре – горите».

В негодовании и простые граждане России.

«Если одним словом: «Подождем до конца апреля — авось, само собой рассосется»»; «Какая-то запоздалая шутка на 1 апреля от деда»; «Нас послали на …», — пишут граждане РФ в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что в «ДНР» назревает катастрофа из-за распространения коронавируса.


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