В «ДНР» назревает катастрофа: в Макеевке группа из семи заболевших москвичей 10 дней заражали окружающих

В «ДНР» в ближайшие дни может вспыхнуть неконтролируемая вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Информацию о ситуации в квазиреспублике сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан, узнав о ней из инсайдерских источников и опубликовав в своем Телеграм-канале.

​По информации источника, в оккупированной Макеевке под Донецком обнаружены сразу 7 человек, прибывших в непризнанную республику из Москвы, у которых лабораторный тест подтвердил наличие коронавируса.

Эти люди более 10 дней свободно передвигались по оккупированной части Донбасса, заражая окружающих.

«По достоверным данным инсайдеров, в Макеевке Советский район 7 человек протестированы положительно на коронавирус! Это те, кто приехал из Москвы и не изолировались! Поэтому с 19 марта х..р знает сколько десятков человек они уже заразили!» — написал источник из оккупированной части Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что у коронавируса есть слабое место, ему можно противостоять.