Четыре стадии развития коронавируса: украинские медики озвучили симптомы от начала заражения до пневмонии

Главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко рассказала о том, как протекает болезнь у зараженных коронавирусом пациентов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

По ее словам, врачи больницы, наблюдая за больными, пришли к выводу, что коронавирус в организме человека развивается по так называемому двухволновому принципу. А каждая из волн имеет два этапа, и это проявляется следующим образом:

1 этап. Повышается температура тела, которая длится 2−3 суток;

2 этап. На 4-е сутки состояние улучшается;

3 этап. На 5-е сутки появляется сухой кашель;

4-й этап. На 6-7-е сутки развивается пневмония.

Больные страдают от сухого кашля и болей в горле. При этом, по словам главврача, рентгенография не всегда показать изменения в легких, а пневмония диагностируется только на КТ, причем сразу двухсторонняя, полисегментарная.

Антоненко добавила, что в особой группе риска находятся пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, избыточным весом.

Ранее сообщалось о том, что у коронавируса обнаружено слабое место и ему можно противостоять.