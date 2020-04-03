Четыре стадии развития коронавируса: украинские медики озвучили симптомы от начала заражения до пневмонии
Главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко рассказала о том, как протекает болезнь у зараженных коронавирусом пациентов.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.
По ее словам, врачи больницы, наблюдая за больными, пришли к выводу, что коронавирус в организме человека развивается по так называемому двухволновому принципу. А каждая из волн имеет два этапа, и это проявляется следующим образом:
1 этап. Повышается температура тела, которая длится 2−3 суток;
2 этап. На 4-е сутки состояние улучшается;
3 этап. На 5-е сутки появляется сухой кашель;
4-й этап. На 6-7-е сутки развивается пневмония.
Больные страдают от сухого кашля и болей в горле. При этом, по словам главврача, рентгенография не всегда показать изменения в легких, а пневмония диагностируется только на КТ, причем сразу двухсторонняя, полисегментарная.
Антоненко добавила, что в особой группе риска находятся пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, избыточным весом.
Ранее сообщалось о том, что у коронавируса обнаружено слабое место и ему можно противостоять.