Денис Шмыгаль рассказал, когда ждать послабления мер карантина в стране

По словам премьер-министра, на данный момент в Украине будут усиливать ограничения, но вот уже в конце апреля можно ждать послаблений этих вынужденных мер.

Об этом Денис Шмыгаль заявил в своем видеообращении, пишет «НБН«.

В частности, сейчас введены такие новые меры ограничения:

на госгранице Украины будет работать всего 21 пункт пропуска

все лица, прибывшие из-за границы, будут проходить обязательную 14-дневную обсервацию

запрещается передвигаться по улицах более чем двум лицам (кроме случаев сопровождения детей)

Помимо этого, власть настоятельно просит украинцев не выходить на прогулки в парки, леса и не устраивать там пикники. Карантин — это не отпуск и не каникулы.

По словам премьер-министра, в стране продолжится товарооборот, а работать будут лишь промышленные предприятия и критически важные инфраструктуры:

«По нашим подсчётам, те заболевшие, которые выявлены уже сейчас в течение трех недель будут здоровы. А те ограничения, которые мы ввели, не позволят распространяться болезни. Если мы увидим положительную динамику снижения роста заболеваемости, то уже в конце апреля начнется послабление карантина. Оно состоится в несколько этапов».

Так, отметил Шмыгаль, сперва на работу позволят вернуться людям трудоспособного возраста. Также, будет возобновляться работа общественного транспорта. Это позволит возобновить экономику, подытожил премьер:

«Но это не значит, что мы ослабим другие меры. Потому что за три недели не исчезнет угроза распространения коронавируса. Прогулки, массовые собрания и развлечения всё равно будут запрещены. Люди будут обязаны носить маски. Возобновление учебного процесса также под вопросом».

Напомним, ранее в МОЗ заявили, что Украина на пороге пика коронавируса.