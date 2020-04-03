Идем по испанскому сценарию – эпидемиолог рассказала, продлят ли карантин в Украине

Общество
Ольга Гергелюк0
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Карантин в Украине, скорее всего не закончится 24 апреля, так как в стране возможна вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией. Так считает заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца, профессор Ирина Колесникова.

Карантин
Карантин в Украине. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Буквы».

Профессор Ирина Колесникова прогнозирует, что правительство продлит после 24 апреля карантин в Украине . Колесникова не исключает, что в стране может быть вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией.

По мнению Колесниковой, давать прогнозы по поводу продления карантина сложно, так, как Кабмин может и отменить карантин из-за экономического кризиса. В таком случае, профессор советует оставаться в самоизоляции людям, которые находятся в группе риска.

Колесникова также прогнозирует, что ситуация с  коронавирусом будет развиваться в Украине по «испанскому сценарию». Она объяснила это тем, что правительство вовремя отреагировало и приняло решение ввести карантинные меры.

«По количеству случаев заражения мы идем по испанскому сценарию», — заявила Колесникова.

Кроме того, эпидемиолог не исключает, что многие украинцы уже, возможно, переболели коронавирусом в легкой или бессимптомной форме.

Ранее мы сообщали, что Климкин объяснил для чего РФ посылает гуманитарную помощь в разные страны. 

 

 

 


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