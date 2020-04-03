Идем по испанскому сценарию – эпидемиолог рассказала, продлят ли карантин в Украине

Карантин в Украине, скорее всего не закончится 24 апреля, так как в стране возможна вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией. Так считает заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца, профессор Ирина Колесникова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Буквы».

Профессор Ирина Колесникова прогнозирует, что правительство продлит после 24 апреля карантин в Украине . Колесникова не исключает, что в стране может быть вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией.

По мнению Колесниковой, давать прогнозы по поводу продления карантина сложно, так, как Кабмин может и отменить карантин из-за экономического кризиса. В таком случае, профессор советует оставаться в самоизоляции людям, которые находятся в группе риска.

Колесникова также прогнозирует, что ситуация с коронавирусом будет развиваться в Украине по «испанскому сценарию». Она объяснила это тем, что правительство вовремя отреагировало и приняло решение ввести карантинные меры.

«По количеству случаев заражения мы идем по испанскому сценарию», — заявила Колесникова.

Кроме того, эпидемиолог не исключает, что многие украинцы уже, возможно, переболели коронавирусом в легкой или бессимптомной форме.

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