Эту угрозу не стоит недооценивать – Климкин объяснил, для чего РФ посылает гуманитарную помощь в разные страны

В то время, когда весь мир бросил все свои силы на борьбу с коронавирусом, РФ использует пандемию в своих целях. Сейчас, России больше всего нужно, чтобы с нее сняли санкции страны Запада. По словам бывшего министра иностранных дел Украины Пала Климкина, эта идея стала для РФ «навязчивой».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фейсбук» страничку Павла Климкина.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что РФ хочет воспользоваться пандемией коронавируса, для того, чтобы с нее сняли санкции. И действует здесь она очень разными методами. По словам Климкина, в ход пошла и гуманитарная помощь Италии и США. Климкин уверен, что страны Запада и ООН прекрасно понимают мотивы действий Кремля.

«Эту угрозу не стоит недооценивать», — считает дипломат.

По мнению Климкина, неспроста РФ сейчас хочет, чтобы Украина таки согласилась на создание Консультативного совета. Ведь Кремль тем самым уйдет в сторону и покажет всему миру, что в Украине «гражданский конфликт».

Климкин уверен, что если Киев согласится на создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО, то «мы сами сконструируем для России аргумент для снятия санкций».

Ідея позбутися санкцій, не роблячи нічого взамін, стала для Росії нав’язливою. Вона завжди була такою, але використати… Gepostet von Pavlo Klimkin am Freitag, 3. April 2020

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