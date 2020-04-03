Кабинет министров обратился к ОГА с требованием создать контрольные пункты на границах областей

На время карантина на выездах из Киева и на выездах со всех областей Украины, должны быть установлены контрольно-пропускные пункты.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на распоряжение правительства от 2 апреля 2020 года.

Кабмин поручил КГГА и всем украинским ОГА установить особый режим на границах въезда/выезда из Киева и областей.

Теперь, при въезде/выезде из одной области в другую, всем гражданам будут мерить температуру тела. Если же ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшиться, то Кабмин полностью ограничит перемещение между регионами. Естественно, все эти меры на время карантина в Украине:

«На установленных контрольно-пропускных пунктах будут стоять военные, материально-технические и транспортные средства частей и подразделений Минобороны и МВД».

Отметим, что сегодня, 3 апреля, на карантин уже закрыли Черновицкую область: сюда больше нельзя въехать и нельзя выехать.

Напомним, ранее мы сообщали, когда в Украине будет послабление мер карантина.